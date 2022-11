Países Baixos e Equador empatam e eliminam Catar

Os Países Baixos e o Equador empataram, esta sexta-feira, a um golo, mantendo-se a par na liderança do Grupo A do Mundial de futebol de 2022 e afastando o anfitrião Catar, em encontro da segunda jornada, disputado em Doha.

Os Países Baixos não protagonizaram o melhor jogo neste Mundial 2022. Apesar de uma boa entrada na partida onde se adiantou no marcador logo aos seis minutos, por intermédio de Cody Gakpo, que apontou o segundo golo na prova, o Equador foi ganhando ímpeto no jogo e conseguindo criar oportunidades de perigo e até teve um golo anulado, por intermédio de Estupiñan.

No segundo tempo a superioridade do Equador ficou mais evidente e os sul-americanos empataram a partida aos 49 minutos, com o terceiro golo na competição de Enner Valencia. O avançado marcou os últimos seis golos do Equador em Campeonatos do Mundo e igualou o recorde de Eusébio ao marcar seis golos seguidos de uma seleção nacional. Os Países Baixos ainda cresceram mais no final do encontro, mas não foi suficiente para se superiorizarem à seleção sul-americana.

Na classificação, Países Baixos e Equador lideram o Grupo A com quatro pontos, contra três do Senegal e nenhum do estreante Catar. A formação anfitriã perdeu esta sexta-feira por 3-1 com a seleção africana e está eliminada do Mundial 2022.