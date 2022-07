Países Baixos e Suécia empatam no Europeu feminino

Ontem às 22:45, atualizado hoje às 00:06 Facebook

Adversárias de Portugal também não ganham e deixam o grupo ainda muito equilibrado, com as quatro seleções com perspetivas de ficarem num dos dois primeiros lugares.

Os jogos deste sábado do Grupo C do Europeu de futebol feminino terminaram com empates, deixando sabores diferentes aos Países Baixos, campeões em título, travados pela Suécia, e a Portugal, que mostrou muita resiliência ante a Suíça.

O 2-2 do Suíça-Portugal, em Leigh, e o 1-1 do Países Baixos-Suécia, em Sheffield, deixam o grupo ainda muito equilibrado, com as quatro seleções com perspetivas de ficarem num dos dois primeiros lugares, os que apuram para os quartos de final da competição.

Depois do empate entre Suíça e Portugal, as duas seleções teoricamente mais fortes do grupo defrontaram-se, com os Países Baixos, campeões em título, a sofrerem muito para anular uma desvantagem inicial e empatar com a Suécia.

O golo sueco foi marcado aos 36 minutos, por Jonna Andersson, a concluir uma jogada com muitas culpas para a defesa neerlandesa, apática e com erros de marcação. Jill Roord, aos 52 minutos, restabeleceu a igualdade, no jogo que fica para a história pelo recorde de espetadores (21.342) entre equipas que não incluem o país anfitrião.

Os Países Baixos deixam o estádio de Bramall Lane com poucas razões para sorrir, já que viram lesionar-se a guarda-redes Sari van Veenendaal (ombro) e a central Aniek Nouwen (tornozelo)