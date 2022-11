Países Baixos, Equador e Inglaterra a um empate dos "oitavos" do Mundial

JN/Agências Hoje às 09:11 Facebook

Países Baixos, Equador e Inglaterra necessitam, esta terça-feira, de um empate para se apurarem para os oitavos de final do Mundial 2022 de futebol, na terceira jornada dos respetivos grupos, com o Irão, de Carlos Queiroz, também na luta.

No Grupo A, os Países Baixos defrontam o anfitrião e já eliminado Catar na última ronda da fase de grupos e sabem que um empate chega para seguirem em frente, tal como acontece ao Equador na partida frente ao Senegal.

Já a equipa africana precisa de vencer para garantir que vai estar nos oitavos de final, com os dois jogos do grupo a decorrerem às 15 horas.

Países Baixos e Equador, em caso de derrota, e Senegal, em caso de empate, também se podem apurar, mas neste cenário já dependem de terceiros, sendo o primeiro critério de desempate a diferença entre golos marcados e sofridos.

Em relação ao Grupo B, a Inglaterra apenas necessita de um empate no jogo frente ao Países de Gales para marcar presença nos "oitavos", enquanto os galeses sabem que apenas um triunfo os deixa com hipóteses de conseguirem o apuramento.

No outro jogo do grupo, o Irão, liderado pelo português Carlos Queiroz, sabe que um triunfo frente aos Estados Unidos da América dá o apuramento, mas o mesmo acontece com os norte-americanos, que têm contas mais simples: se ganharem estão apurados, se perderem ou empatarem vão para casa.

O Irão pode seguir em frente com um empate, tal como a Inglaterra se pode apurar com uma derrota, mas aqui já dependem de terceiros.

Os jogos País de Gales-Inglaterra e Irão-Estados Unidos estão agendados para as 19 horas.

O Campeonato do Mundo, com a participação da seleção de Portugal, que já está apurada para a fase a eliminar, decorre até 18 de dezembro, no Catar.