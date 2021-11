Países Baixos são os últimos apurados para o Mundial 2022

JN Ontem às 21:58 Facebook

No jogo decisivo com a Noruega, os neerlandeses venceram com dois golos nos últimos minutos e afastaram os nórdicos do Catar. Haaland não estará no Campeonato do Mundo.

A seleção dos Países Baixos tornou-se esta terça-feira a última a garantir a presença no Mundial 2022.

No jogo da última jornada do Grupo G, que decidia o primeiro lugar, a equipa de Louis Van Gaal ganhou à Noruega com dois golos sem resposta, apontados por Bergwjin (84 minutos) e Memphis Depay (90+1).

Este resultado afasta a Noruega do Campeonato do Mundo, o que significa que o prodígio Haaland, que hoje não jogou por estar lesionado, será uma das grandes ausências na competição.

Para além dos Países Baixos, também Catar, Brasil, Sérvia, França, Espanha, Suíça, Inglaterra, Bélgica, Croácia, Alemanha e Dinamarca estão garantidas no Mundial 2022.