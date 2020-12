Paixão de Pepe e confiança de Pizzi antes da Supertaça

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

O central do F. C. Porto Pepe e o médio do Benfica Pizzi projetaram esta segunda-feira o embate da Supertaça Cândido de Oliveira da próxima quarta-feira, em Aveiro, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Trabalhamos para alcançar estes objetivos, é um título que está em jogo, obviamente que todos nós queremos ganhar e vamos fazer tudo para conquistar esta Supertaça", considerou o internacional português do F. C. Porto, considerando que, para chegar ao sucesso, os dragões vão precisar da "paixão" que colocam em campo.

Por seu turno, Pizzi colocou o ênfase na confiança do grupo de trabalho em atingir um resultado positivo, admitindo que "é à partida o jogo mais exigente [da época] até agora e perante um rival" das águias, que também está habituado a disputar jogos decisivos.

"É uma final, por isso não podemos pensar noutra coisa que não seja a vitória. Entramos sempre com esse objetivo e sabemos que neste jogo não há espaço para erros. Sabemos das dificuldades, mas confiamos que podemos trazer para Lisboa mais um troféu", assinalou o internacional luso do Benfica.

Quanto à ausência de público, devido à pandemia de covid-19, Pepe disse que, mesmo à distância, os atletas sentem-se apoiados.

"Mesmo de casa os adeptos continuam a apoiar, sentimos o carinho deles e trabalhamos para lhes dar alegrias. Temos o objetivo de fazer sempre bem as coisas, de forma a honrar a camisola e dar o nosso melhor em prol do F. C. Porto, esse espírito estará sempre presente", vincou.

Já Pizzi realçou que o momento que se vive é "difícil para todos", admitindo que os adeptos 'encarnados' dão uma força extra aos jogadores.

"Para nós, é sempre importante ter os adeptos connosco. São o 12.º jogador e, em tempos normais, ajudam-nos muito no campo. Não podendo estar presentes, sabemos que nos vão apoiar à distância. Quanto a nós, vamos dar tudo para lhes dar mais uma alegria", rematou.

O encontro entre o F. C. Porto e o Benfica, da 42.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, realiza-se na quarta-feira, pelas 20.45 horas, no Estádio Municipal de Aveiro e terá arbitragem de Hugo Miguel, de Lisboa.