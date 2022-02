Pako Ayestarán: "As equipas grandes, depois destes momentos de dificuldade, reagem"

O treinador do Tondela considerou que o Benfica jogou, esta segunda-feira, com "maior intensidade" mas destacou também a boa entrada no jogo do clube auriverde.

"As equipas grandes, depois destes momentos de dificuldade em que recebem críticas, reagem. Foi o que o Benfica fez hoje. Entrou muito intenso desde o início. Acho que também entrámos bem, mas custou-nos muito fechar o meio. Começaram a encontrar bolas nas costas dos médios, com Everton a receber por dentro e nos dois primeiros golos demos facilidades. Entrou uma tabela demasiado fácil no primeiro golo e, no segundo, devíamos estar numa situação de dois contra um, mas a cobertura ficou muito longe e quem pressionou o Darwin não foi muito agressivo. A partir daí, logicamente, o jogo foi muito difícil para nós", começou por dizer Pako Ayestarán, vincando que a equipa beirã está preparada para sofrer pela permanência.

"Conseguimos marcar primeiro, pena que tenha sido fora de jogo. E, a partir daí, os nossos dois médios centro não foram suficientes para aguentar o meio-campo deles. Algumas vezes, custou-nos a chegar a Weigl na pressão. No meio-campo foram superiores a nós, não cobrimos bem as costas do meio-campo. Sofrer pela permanência? É a história do Tondela. Estamos preparados para sofrer até ao fim, sabemos que vai ser duro. Não vão ser três ou quatro equipas, vão ser mais em luta até ao final. Vamos jogo a jogo e tratar de controlar as emoções", concluiu.

O Benfica venceu (3-1), esta segunda-feira, o Tondela, no Estádio João Cardoso, em jogo da 21.ª jornada da Liga. Everton, Darwin, Gonçalo Ramos e Eduardo Quaresma marcaram os golos. Com este resultado, a equipa encarnada, que não vencia há três jogos, ocupa a terceira posição e passa a somar 47 pontos, menos 12 do que o líder F. C. Porto e seis do que o Sporting. Já o Tondela é 14.º colocado, com 20 pontos.