Pako Ayestarán deixa comando técnico do Tondela

JN Hoje às 20:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador espanhol não resistiu aos maus resultados e os tondelenses apostam na mudança para evitarem a despromoção.

O Tondela está sem treinador depois de ter acertado a saída do espanhol Pako Ayestarán, que cumpria a segunda temporada à frente da equipa beirã, confirmou o JN.

Este desfecho foi consumado esta terça-feira, o que levará os tondelenses a encontrarem um novo treinador para a fase final da época.

Nuno Campos (ex-Santa Clara) e Julio Velázquez (ex-Marítimo) são dois dos nomes equacionados para ocupar a vaga.

Ayestarán deixa o Tondela no 16.º e antepenúltimo lugar na Liga, que vale a presença no play-off de manutenção com o terceiro classificado da Liga 2, e em boa posição de se apurar para a final da Taça de Portugal, depois do 3-0 sobre o Mafra, na primeira mão das meias-finais.