Pako Ayestarán: "Perdemos um jogo, mas ganhámos um plantel"

Apesar da derrota e da eliminação da Taça de Portugal, o treinador do Tondela mostrou-se contente pela prestação da equipa beirã.

"Creio que controlámos melhor este jogo do que o anterior. O F. C. Porto criou menos oportunidades também. Estou muito satisfeito com o jogo que fizemos. No primeiro tempo, tínhamos a ideia de jogar mais abertos com os avançados, trocando de posição. Vimos que o jogo era possível e demonstrámos isso no segundo tempo, tivemos muitas chances, muitas possibilidades de chegar à grande área. Saímos satisfeitos, não com o resultado, mas com o jogo que fizemos", começou por dizer, salientando que o Tondela, que jogou com sete novidades no onze face ao jogo anterior, "ganhou um plantel".

"A prioridade era este jogo, estamos convencidos que tínhamos possibilidades e mostrámos isso quando tivemos perto do empate. O jogo importante era esse. Os que jogaram mereciam estar no onze, acredito no nosso grupo. A equipa é o mais importante. Hoje perdemos um jogo, mas ganhámos um plantel. Os jogadores que poderiam causar dúvidas mostraram que podemos confiar neles e isso é mais importante do que ganhar o jogo. Se escolher entre ganhar o jogo e ganhar o plantel, prefiro ganhar um plantel", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo no Estádio do Dragão, o Tondela na quarta eliminatória da Taça de Portugal e assegurou um lugar nos oitavos de final, juntando-se a Sporting, Académico de Viseu, Rio Ave, Santa Clara, Fafe, Estoril e Moreirense.