O técnico espanhol Pako Ayestarán vai falhar o embate contra os campeões nacionais.

Pako Ayestarán está com covid-19. O treinador do Tondela sentiu alguns sintomas na quinta-feira e o teste realizado confirmou o pior cenário. O técnico espanhol falha assim o encontro frente ao Sporting, no domingo.

O treino do Tondela desta sexta-feira foi orientado por Joshe Viela, treinador adjunto de Pako Ayestarán que vai também marcar presença no banco de suplentes em Alvalade.