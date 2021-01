Pako Ayestaran: "Tivemos oportunidade para empatar o jogo"

JN Hoje às 22:20 Facebook

Pako Ayestaran, treinador do Tondela, referiu que os beirões podiam ter feito o empate perto do fim, mas mesmo assim reconheceu a superioridade do Benfica.

"Sabíamos da dificuldade deste jogo. O Benfica tem muita qualidade, é a equipa com mais posse de bola do campeonato. Sabíamos que não íamos ter bola. Na primeira parte apostámos pela organização, disciplina, trabalho e solidariedade. Fechar as linhas de passe do Benfica. Creio que o conseguimos. Sabíamos também que dependíamos de uma transição, de uma oportunidade que nos colocasse no jogo. Foi uma pena a falta de concentração no momento em que se lesionou o Mario González. Podíamos ter conseguido o primeiro golo. A partir daí, apostámos mais na qualidade de jogo, de ter um pouco mais de bola no meio campo. Conseguimos isso e tivemos a oportunidade para empatar o jogo. Não o conseguimos, sofremos o segundo golo numa transição e não fomos capazes de fechar", disse.

Apesar da derrota, Pako Ayestaran vincou a boa exibição dos beirões.

""Estando a 100% somos capazes de competir com qualquer equipa. Os resultados dependem de muitos detalhes. Hoje também competimos. O Benfica teve mais oportunidades, mais bola, mais remates à baliza, mas nós também podíamos ter empatado o jogo. Não acertámos e há que dar crédito ao Benfica, que fez dois golos com a sua qualidade", referiu.