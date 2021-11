Pako Ayesterán garante castigo a Rafael Barbosa por ataque de fúria do atleta

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:53 Facebook

No rescaldo do jogo com o Marítimo, o treinador do Tondela comentou a atitude de Rafael Barbosa, admitindo castigo para o jogador que teve um ataque de fúria por não ter jogado.

O jogo entre o Marítimo e o Tondela, da 11.ª jornada, disputado na Madeira, que os auriverdes venceram por 4-2, ficou marcado por uma atitude de Rafael Barbosa que deve sair cara ao jogador. Ainda antes do apito final, Pako Ayesterán chamou o médio para entrar no relvado mas o árbitro acabou por apitar para o final da partida. Desagradado por não ter sido utilizado, Barbosa pontapeou algumas garrafas e esmurrou o acrílico protetor do banco de suplentes, tendo sido acalmado pelos companheiros de equipa. O médio acabou por ir para os balneários sozinho, sem esperar pelo resto da equipa.

Questionado sobre a atitude do atleta, Pako Ayesterán considerou o episódio "uma falta de respeito" e admitiu castigo para Rafael Barbosa.

"Temos de lidar com isto com normalidade. Os jogadores sabem os direitos e deveres de um profissional, quer joguem ou não. O mais importante é a equipa. A situação não foi agradável, é uma falta de respeito, até para os companheiros. Mas cada um atua como acha que deve atuar. Nós tomaremos medidas", afirmou.

O Tondela venceu, este domingo, em casa o Marítimo, por 4-2, em jogo da 11.ª jornada da Liga, em que os viseenses marcaram três golos de grande penalidade. João Pedro (15, 20 e 43 minutos) converteu os três penáltis favoráveis ao Tondela, e Pedro Augusto (90+9) fez o quarto golo dos tondelenses, com Matheus Costa (75) e Alipour (90+1) a reduzirem para os insulares.