Palhinha de malas feitas e pedido "culé" a Bernardo Silva

Fulham e Sporting têm tudo acertado para a transferência do médio para Inglaterra, num negócio que deve render 18 milhões de euros aos cofres leoninos.

Sporting: A transferência de Palhinha para o Fulham está cada vez mais perto de ser consumada. De acordo com o especialista em transferências, Fabrizio Romano, o clube inglês e o Sporting já acertaram os pormenores do negócio, por 18 milhões de euros, faltando apenas que o médio chegue a acordo com o Fulham para se juntar ao plantel de Marco Silva.

V. Guimarães: Mikel Villanueva foi oficializado como a mais recente contratação dos vitorianos. Depois de duas temporadas ao serviço do Santa Clara, o central venezuelano, de 29 anos, chega ao clube vimaranense a custo zero.

Famalicão: Rui Fonte deixou o Estoril e está de volta ao Minho, agora para defender o clube famalicense. O avançado portuguê assinou um contrato válido por duas temporadas. "Espero ajudar com golos e transmitir aos meus colegas a minha experiência", disse, nas primeiras declarações com a camisola do novo clube.

Paços de Ferreira: O escocês Jordan Holsgrove é a primeira contratação dos pacenses para 2022/23. O médio chega à Mata Real a custo zero e proveniente do Celta de Vigo, clube que representou nas últimas épocas, maioritariamente pela equipa B. Holsgrove, de 22 anos, rubricou um contrato válido por três temporadas.

Barcelona: A rádio "Cadena Ser" avançou que dirigentes do clube "culé" contactaram telefonicamente os três principais alvos para reforçar o plantel de Xavi para pedir "paciência". Um dos que terá terá ouvido o pedido foi Bernardo Silva, tido como alvo prioritário. Jules Koundé e Robert Lewandowski são os outros jogadores que o Barça quer contratar.

Atlético Madrid: Axel Witsel vai ser reforço para Diego Simeone. A confirmação foi feita pelo próprio presidente dos "colchoneros", Enrique Cerezo. "Já temos um médio, o Witsel. O negócio está praticamente feito", declarou. Aos 33 anos, o médio, que já passou pelo Benfica, chega ao Atlético a custo zero, depois de ter terminado a ligação ao Borussia Dortmund.

Nice: Lucien Favre está de volta ao comando técnico do Nice. O treinador suíço já havia orientado a equipa entre 2016 e 2018 e regressa agora para suceder a Christophe Galtier, que está perto de se tornar no próximo treinador do Paris Saint-Germain.