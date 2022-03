Palhinha e Daniel Bragança lesionados 

JN Hoje às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting revelou, nesta quinta-feira, que tem três jogadores no departamento médico. Além de Pedro Gonçalves, a contas com uma lesão muscular, João Palhinha e Daniel Bragança apresentam igualmente problemas físicos.

O médio defensivo tem uma mialgia no adutor direito, já Bragança contraiu uma entorse no tornozelo esquerdo. Este futebolista entrou no período final do encontro frente ao F. C. Porto mas acabou por se magoar. Por seu lado, Pote continua unicamente a efetuar tratamento.

Na sessão de trabalho, que decorreu na Academia de Alcochete, os titulares na meia-final da Taça de Portugal realizaram trabalho de recuperação. Os restantes treinaram normalmente.