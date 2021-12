Palhinha e o duelo com o Manchester City: "Esta equipa acredita que tudo é possível"

JN Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio dos leões destacou ainda a conquista do campeonato nacional como "o maior marco da carreira" e enalteceu apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Peça basilar do meio-campo do Sporting, João Palhinha não escondeu o desejo dos leões eliminarem o Manchester City e assegurarem vaga nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

"É este tipo de jogos que gostamos de disputar. O Manchester City é uma das três melhores equipas do mundo e aquela que joga melhor futebol. Temos de ter muita ambição e vontade, sabendo que tudo é possível no futebol. Não podemos deixar de acreditar por ser o Manchester City, isso até pode dar-nos mais força, tal como aconteceu na fase de grupos e na época passada. (...) Temos de dar todos as mãos para podermos demonstrar mais uma vez o nosso valor, e, acima de tudo, acreditar. Esta equipa acredita que tudo é possível", frisou, em entrevista ao jornal Sporting.

O internacional português abordou a derrota pesada por 1-5 em Alvalade frente ao Ajax, na abertura da frase de grupos da Liga dos Campeões, num jogo que considera que "não demonstrou o nosso valor", destacando o feito dos leões, que terminaram no segundo lugar do grupo atrás dos holandeses. "Termos eliminado o Borussia Dortmund juntamente com o Besiktas deu-nos mais confiança", afirmou.

A primeira mão dos oitavos-de-final entre Sporting e Manchester City joga-se em Alvalade, a 15 de fevereiro. O segundo jogo, em Manchester, está marcado para 9 de março.