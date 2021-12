Palhinha e Pedro Gonçalves são os futebolistas do ano

JN Hoje às 12:16 Facebook

Os dois internacionais portugueses foram distinguidos com os Prémios Stromp, enquanto Ruben Amorim foi eleito o treinador do ano, numa lista que não esqueceu a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro.

Palinha e Pote, decisivos na conquista do título nacional 2020/21, vão receber os prémios de futebolista do ano, anunciado esta sexta-feira pelo grupo de sócios leonino, sucedendo ao capitão Sebastián Coates, que havia sido o escolhido em 2020.

Ruben Amorim devolveu o Sporting aos títulos nacionais 19 anos depois e, sem qualquer surpresa, foi escolhido como treinador do ano, enquanto o presidente Frederico Varandas foi o dirigente do ano. Da equipa principal de futebol, destaque, ainda, para Gonçalo Inácio como prémio revelação - que divide com Zicky Té, do futsal - e Dário Essugo, com o galardão Academia.

Dolores Aveiro, mãe de CR7 e fervorosa adepta leonina, vai receber o prémio dedicação. O Grupo Stromp distingue os nomes que mais se destacaram no universo verde e branco desde 1963 e, pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia, não se vai realizar a gala.

Por inerência, são ainda distinguidos todos os atletas do clube que foram medalhados em Jogos Olímpicos - este ano a honra cabe a Patrícia Mamona (atletismo) e Jorge Fonseca (judo) -, ou em Europeus e Mundiais, tal como aconteceu, entre outros, com as equipas de futsal, hóquei em patins, futebol de praia, goalball, natação, tiro e ténis de mesa.

Prémios por escolha do Grupo Stromp

O Atleta do Ano - Jorge Fonseca (judo)

A Atleta do Ano - Patrícia Mamona (atletismo)

Futebolista - João Palhinha e Pedro Gonçalves (futebol)

Revelação - Gonçalo Inácio (futebol) e Zicky Té (futsal)

Academia - Dário Essugo (futebol)

Técnico do Ano - Ruben Amorim (futebol)

Coordenador(a) - Ana Sofia Reigoto (voleibol)

Especial Funcionário - José António (Área de Sócios)

Sócio - Carlos Alberto Sevilha (Núcleo SCP do Seixal)

Dedicação - Dolores Aveiro

Dirigente - Frederico Varandas

Especial Formação - Academia Sporting

Saudade - João Gomes Nunes e Carlos Coutinho