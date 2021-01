Palhinha falha dérbi com o Benfica e Sporting já reagiu

JN Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

"Sempre juntos. Contra tudo e contra todos", escreveu João Palhinha numa publicação no Instagram, na noite desta sexta-feira, pouco depois de ser conhecido o veredicto que o deixa de fora do clássico de segunda-feira, frente ao Benfica, em Alvalade.

Já na manhã deste sábado, foi a vez do Sporting reagir, pela pena do responsável de comunicação Miguel Braga, à nega dada ao recurso apresentado pela SAD para despenalizar Palhinha.

"Um Conselho de Disciplina que não privilegia a verdade desportiva não representa os interesses do futebol e não deve ter lugar no futebol português", começou por referir Miguel Braga, no Twitter. De seguida, transcreveu parte do depoimento do árbitro Fábio Veríssimo, juiz de Leiria que mostrou o quinto cartão amarelo ao médio do Sporting, no Bessa, frente ao Boavista. Conforme o JN já tinha noticiado, o árbitro admitiu o erro.

"O Exmo. Senhor Fábio Veríssimo respondeu então: 'Sim. Devido ao meu posicionamento no momento da jogada, levou-me a agir disciplinarmente por ter considerado que o jogador do Boavista se encontrava liberto de opositores e preparado para rematar à baliza quando foi empurrado pelo jogador n.° 6 do Sporting. Após visionar as imagens da jogada (ângulo oposto ao meu posicionamento) considero que a mesma não cumpre os critérios para ataque prometedor. Deste modo, a ação disciplinar não foi adequada'", completou Miguel Braga.

Na reunião de sexta-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu não despenalizar João Palhinha, seguindo o princípio da autoridade do árbitro em campo, a "Field Play Doctrine", que sustenta o critério que tem sido utilizados nos casos idênticos a este.