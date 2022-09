Palhinha faz golaço na reviravolta do Fulham

João Palhinha fez um grande golo na reviravolta do Fulham, de Marco Silva, no jogo com o Nottingham Forest (3-1). No outro jogo, que ditou o regresso da Premier League após o interregno devido à morte da rainha Isabel II, o Aston Villa triunfou na receção ao Southampton (1-0).

O jogo até começou de maneira favorável para o Nottingham, que inaugurou o marcador aos 11 minutos, por intermédio de Awoniyi. O Fulham passou a assumir as rédeas do jogo, mas o resultado manteve-se inalterado até ao intervalo.

Após o descanso, o jogo mudou completamente: os "cottagers" abandonaram o controlo da posse de bola e passaram a investir num futebol mais direto, que deu frutos em apenas seis minutos. Tete marcou, aos 54 minutos, e a seguir João Palhinha (56m) consumou a reviravolta com um grande golo ao ângulo, de fora da área, e Reed sentenciou o resultado final, à passagem do minuto 60.

PUB

Com este resultado o Fulham fica no sexto lugar, com 11 pontos, enquanto o Nottingham Forest é 19.º, com 4.

No outro jogo do dia, entre Aston Villa e Southampton, o desfecho ficou definido mais cedo, com o golo de Ramsey, aos 41 minutos, a dar a vitória aos "villains".