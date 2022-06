Palhinha muito próximo do Fulham e CR7 na mira do Bayern Munique

JN Hoje às 21:30 Facebook

A tarde e a noite desta quinta-feira viram avançar alguns processos no mercado de transferências. Palhinha está em trânsito para ser treinado por Marco Silva, Otávio só deixa o F.C. Porto para rumar a um gigante europeu e Cristiano Ronaldo interessa ao Bayern Munique.

Sporting: ​​​​​​​A saída de João Palhinha de Alvalade está cada vez mais próxima. O médio de 26 anos, apurou o JN, vai ser reforço do Fulham, faltando apenas saldar alguns detalhes contratuais entre o médio e o emblema treinado por Marco Silva. O Sporting vai encaixar 20 milhões de euros com o negócio.

F.C. Porto: Otávio só deixará o Dragão se for para rumar a um clube com aspirações a títulos e a disputar a Liga dos Campeões, sabe o JN. O internacional português tem sido associado ao Leeds e ao Aston Villa, mas não tem interesse nos projetos. Azuis e brancos escudam-se na cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Além disso, a revista brasileira "Lance" dá conta de uma investida dos dragões pelo central João Victor, do Corinthians.

Benfica: Depois de ter anunciado de manhã o princípio de acordo com o River Plate por Enzo Fernandéz, as águias viram o Besiktas confirmar a contratação de Gedson Fernandes, que deixa o clube mais de uma década depois. Rende seis milhões de euros e 50% de um negócio futuro.

Braga: Sikou Niakaté é reforço dos arsenalistas. O central, canhoto, chega cedido pelo Guingamp, da Ligue 2. Internacional sub-20 francês, agora com 22 anos, tem uma cláusula de compra de 2 milhões de euros. Blessing Lumueno foi também confirmado como novo treinador dos sub-19 dos bracarenses.

Vizela: O jovem de 18 anos Rodrigo Ramos assinou contrato para os próximos quatro anos, chegando proveniente do Sacavenense. O médio ofensivo jogou quatro anos nos escalões de formação do Benfica.

Gil Vicente: Brian Araújo renovou contrato com os gilistas até 2025. O guarda-redes de 22 anos é produto da formação do emblema de Barcelos e segue para a quarta temporada como sénior.

Arouca: Dia com duas mexidas para os comandados de Armando Evangelista. Além da saída de Leandro Silva para os israelitas do Macabi Haifa, o emblema aroucense confirmou o regresso de Morlaye Sylla.

Juventus: Num dia em que desistiu da contratação de Di María, o emblema de Turim conseguiu fechar negócio por Paul Pogba. Apesar de ainda não estar oficializado, o médio deixa o Manchester United a custo zero e assinará contrato com a "vecchia signora" por três temporadas.

Manchester United: Cristiano Ronaldo está descontente e quer deixar os "red devils", segundo o diário espanhol "As". A mesma fonte revela ainda que o Bayern Munique prepara investida pelo capitão da seleção nacional caso Robert Lewandowski acabe por se transferir para o Barcelona.

Arsenal: Nuno Tavares pode deixar Londres este verão. De acordo com o "Footmercato", o lateral ex-Benfica tem porta aberta para ser emprestado e o Marselha perfila-se como o principal destino do jogador de 22 anos. Em Itália, a Atalanta também está atenta.