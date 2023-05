Palhinha pode render mais cinco milhões ao Sporting

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 08:27 Facebook

Internacional português está na agenda do Aston Villa e potencial transferência garante receita extraordinária aos cofres da SAD do Sporting.

Depois de ter vendido o médio defensivo ao Fulham, de Marco Silva, no mercado de transferências do verão passado, o clube de Alvalade pode voltar a lucrar com uma nova mudança por parte do internacional português.

Na transferência de Palhinha para os londrinos, por 20 milhões de euros, o Sporting pode ainda receber mais dois milhões, por objetivos cumpridos, como a permanência do Fulham na Premier League, já garantida. Além disso, os leões salvaguardaram contratualmente o direito a 10% de uma possível mais-valia financeira.