Palhinha rende milhões e não deixa vazio no meio-campo

Vasco Samouco Hoje às 00:51

Médio vai ser oficializado como reforço do Fulham (Inglaterra) nas próximas horas. Saída não preocupa Ruben Amorim.

O Wolverhampton chegou a estar na dianteira, mas é o Fulham quem vai reforçar-se com Palhinha, acedendo, assim, a um pedido expresso de Marco Silva, que volta a reencontrar o médio depois de ambos se terem cruzado em Alcochete na época 2014/15. A transferência está definida desde anteontem, renderá aos cofres leoninos cerca de 20 milhões de euros e deve ser oficializada nas próximas horas. Depois de ter sido decisivo nas últimas conquistas da equipa, Palhinha perdeu protagonismo na parte final da época passada, pelo que, nesta altura, a saída de alguém que chegou a ter estatuto de intocável não preocupa Ruben Amorim por aí além.

Aos 26 anos, o internacional português emigra pela primeira vez e aterrará na Premier League com a camisola do Fulham e pela mão de Marco Silva, que vê no médio alguém com qualidades para elevar a competitividade dos "cottagers" numa das ligas mais duras do futebol mundial e cada vez mais exigente a todos os níveis. Palhinha, que vai auferir um salário substancialmente superior em relação ao que recebia em Alvalade, dá outro passo importante na carreira, consumando a evolução dos últimos anos, principalmente desde 2018, quando se impôs no Braga antes de regressar ao Sporting para ser parte muito importante no ressurgimento dos sportinguistas no topo do futebol luso.

Palhinha rendeu no campo e deixa 20 milhões de euros na conta bancária leonina, mas sai numa altura em que a titularidade já não era tão indiscutível. Começou a época passada a jogar praticamente todos os minutos, mas acabou a alternar um lugar no onze com o estatuto de suplente, à medida que Ugarte ia ganhando mais espaço nas contas de Ruben Amorim. Agora, dez anos depois (o médio chegou a Alcochete em 2012), os caminhos de Palhinha e do Sporting separam-se definitivamente. E Marco Silva agradece.