Palhinha renova com Sporting até 2026

João Palhinha assinou nova extensão do vínculo contratual que o liga ao Sporting, até 2026. Médio será dos mais bem pagos do plantel

O médio defensivo já tinha renovado a 14 de outubro (até 2025), mas a importância na equipa liderada por Ruben Amorim valeu-lhe mais um ano de contrato, ficando ligado aos leões até 2026. A cláusula de rescisão, cifrada em 60 milhões de euros, manteve-se inalterável, mas o internacional português viu o salário ser revisto e passa a ser dos mais bem pagos do plantel leonino.

Aos 26 anos o atleta leonino acredita estar a viver " o melhor momento da carreira". "É mais um objetivo cumprido, com muito mérito, esforço e sacrifício. É o meu sexto contrato desde que cheguei ao Sporting, com 17 anos. Já lá vão quase dez anos e a verdade é que o tempo passa a correr. Sempre acreditei, mas jamais esperei fazer este trajeto. A renovação é o reconhecimento por parte da estrutura do meu valor e trabalho", afirmou.

Palhinha tem sido pedra basilar no Sporting e, por isso, um dos maiores alvos de cobiça por parte de emblemas estrangeiros. Em 2021/22 o jogador já participou em 19 partidas (entre Liga, Taça, Liga dos Campeões e Taça da Liga), num total de 1587 minutos, nos quais marcou em duas ocasiões. Atualmente está a recuperar de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita.