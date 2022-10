Palhinha sobre o Mundial do Catar: "É um objetivo"

JN Hoje às 15:19 Facebook

Feliz na Premier League, uma competição que diz ser à sua imagem, João Palhinha quer continuar a ajudar o Fulham e ainda não desistiu da ideia de ir ao Mundial do Catar.

João Palhinha mantém a esperança em estar presente no Mundial do Catar, que arranca em 20 de novembro. Em entrevista à "Eleven Sports", o médio do Fulham garante que esse "é um objetivo", ainda assim "dependente do trabalho" que vai desenvolvendo no clube londrino.

"Quero continuar a fazer o meu trabalho, como tenho vindo a fazer. Quanto ao resto, o mister Fernando Santos irá saber o que é melhor para a Seleção Nacional. Neste momento, estou focado nos jogos importantes que vamos ter no Fulham, nestas verdadeiras finais que temos aqui pela frente", revelou.

O médio defensivo, de 27 anos, vê na Premier League uma competição à sua imagem, "competitiva e agressiva no bom sentido da palavra", onde o equilíbrio é constante.

"Em todos os jogos que tivemos, tanto podíamos perder como ganhar, mesmo quando jogámos contra as equipas de topo na Premier. É isso que também faz tão mágica esta Liga", disse o jogador, entre elogios a Marco Silva, técnico do Fulham.

"Ele mostra-me muitos vídeos do que quer de mim, do que quer que eu continue a melhorar, e isso ajuda muito. Se estou a crescer e a dar nas vistas é também graças a ele", admitiu.

Contratado ao Sporting, no último verão, por 20 milhões de euros, João Palhinha disputou nove partidas na Premier League pelo Fulham, tendo apontado dois golos.