Palhinha: "Vitória mais saborosa foi na final da Taça da Liga"

Numa iniciativa promovida pelo Sporting de Braga, intitulada "Duas de Letra", os atletas respondem a perguntas dos adeptos em direto, através do Facebook, sendo que o escolhido para o segundo episódio foi João Palhinha, que abordou os mais variados assuntos. Do momento mais saboroso vivido nos bracarenses, ao local favorito na cidade e entre conselhos aos mais novos, nada ficou por responder.

O médio defensivo, de 24 anos, começou por abordar a passagem pelos minhotos. "Esta etapa no Sporting de Braga foi, sobretudo, de crescimento. Só me trouxe coisas positivas e tenho orgulho em fazer parte deste clube. Apenas tenho de agradecer a esta estrutura, que me deu a mão numa fase difícil da minha carreira, em que não jogava tanto tempo como queria e não podia demonstrar o meu valor ao Mundo", confessou Palhinha.

Depois, falou sobre os melhores momentos com a camisola dos "gverreiros". "O golo na Luz, que nos deu a vitória (0-1) foi muito especial. O Braga já não ganhava há mais de 60 anos em casa do Benfica (desde 1954) e, por isso, foi muito importante, tanto para mim como para a equipa. A vitória mais saborosa esta época foi na final da Taça da Liga, contra o F. C. Porto, porque nos permitiu conquistar um título e isso significa muito", contou o médio.

Nas respostas às questões dos fãs, o atleta português acabou por se definir enquanto futebolista: "Gosto mais de jogar em 4-3-3 porque prefiro jogar sozinho atrás dos médios e ter mais liberdade, mas penso que também faço bem a posição de central. A minha maior qualidade é ser trabalhador, quer jogue 5 ou 90 minutos. Para mim fazer um carrinho ou um grande corte é tão saboroso como um golo ou uma assistência".

A cumprir apenas a segunda época no clube bracarense, já demonstra uma grande afinidade com o emblema e com a cidade. "Está a ser a época mais benéfica para mim, em termos individuais. Se pudesse pedir um desejo possível de se realizar, escolhia que o Braga fosse campeão. Um dos meus sítios favoritos para passear com a minha namorada é a Avenida Central de Braga", confidenciou.

No final deixou um conselho para os mais novos que pretendem cumprir o sonho de ser futebolistas profissionais. "Trabalhem! Não desistam e lutem pelos vossos sonhos, tanto no futebol como na escola, é importante serem responsáveis", terminou Palhinha.