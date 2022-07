Palmeiras alerta jovens do clube para comportamentos de risco após multar Verón

JN Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Após ter multado Gabriel Verón em 40% do ordenado, os responsáveis pelo Palmeiras reuniram os jogadores jovens da equipa para os alertar sobre os comportamentos que devem ter fora do futebol.

O dia do Palmeiras ficou marcado pela divulgação de um vídeo que mostra Gabriel Verón, avançado de 19 anos, a consumir bebidas alcoólicas numa festa, na madrugada desta quarta-feira.

No treino de hoje, o jogador confirmou que as imagens eram verdadeiras e, depois de pedir desculpa pelo ato, acabou multado em 40% do ordenado pelo clube.

Porém, a Direção do Palmeiras não se quis ficar pela punição, tendo reunido os atletas mais jovens do plantel principal e alguns da equipa sub-20 para os alertar sobre os comportamentos a que devem estar sujeitos enquanto profissionais de futebol.

O clube tem mostrado particular atenção a este tipo de situações. No início do ano, promoveu um debate sobre o tema, que contou com a participação, entre outros, do treinador da equipa principal, o português Abel Ferreira.