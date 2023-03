Palmeiras bate Ituano pela margem mínima rumo à final do Paulistão

JN/Agências Hoje às 21:51 Facebook

A equipa comandada por Abel Ferreira vai discutir o troféu com o vencedor do encontro entre o Água Santa e o Bragantino, comandado por Pedro Caixinha.

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, recebeu e venceu o Ituano por 1-0, garantindo a presença na final do Campeonato Paulista, na qual vai defender o título conquistado na última edição.

No Allianz Parque, em São Paulo, o nulo persistiu durante os primeiros 45 minutos, antes de o defesa Murilo, de cabeça, assinar o único tento do desafio, à passagem do minuto 58.

Esta é quarta vez consecutiva que a equipa treinada por Abel Ferreira vai marcar presença na final do 'Paulistão', que é disputada a duas mãos, depois de ter vencido em 2020 e 2022, tendo sido derrotado na edição de 2021.

Na final, o 'verdão' vai discutir o troféu com o vencedor do encontro entre o Água Santa e o Bragantino, comandado pelo luso Pedro Caixinha.