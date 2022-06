Palmeiras dá a volta ao Atlético Goianense e reforça liderança

JN/Agências Hoje às 00:17 Facebook

O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, consolidou a liderança do Brasileirão, ao vencer, esta quinta-feira, em casa o Atlético Goianense, por 4-2, na 12.ª jornada.

O bicampeão da Libertadores chegou aos 41 minutos a perder por 1-0, com um golo de Diego Churin (29 minutos), mas deu a volta ao marcador com quatro golos antes do intervalo: Zé Rafael (41), Gustavo Gomez (44 e 45+4) e Gustavo Scarpa (45).

Quando jogava em inferioridade numérica, por expulsão de Arthur Henrique (74), o Atlético Goianense ainda reduziu, novamente por Churin (79).

Com este triunfo, o Palmeiras, líder com 25 pontos, capitalizou o empate do Corinthians em casa do Athletico Paranaense (1-1) e aumentou para três os pontos de avanço sobre a equipa treinada pelo português Vítor Pereira.

O Atlético Goianense caiu para a 17.ª posição, primeira em zona de despromoção, com 13 pontos, devido à vitória do Botafogo, de Luís Castro, sobre o São Paulo (1-0).