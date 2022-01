Palmeiras de Abel Ferreira considerado o melhor clube do mundo

JN/Agências Hoje às 16:23 Facebook

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, foi eleito o melhor clube do mundo em 2021 para Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), tornando-se no primeiro emblema brasileiro a alcançar tal feito.

Ao todo, o Palmeiras somou um total de 322 pontos, num ano em que venceu a Taça dos Libertadores e uma Taça do Brasil, e conquistou o primeiro lugar, à frente do Atlético Mineiro (313 pontos), segundo classificado, e do Manchester City (300), terceiro.

O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, enquanto o Manchester City conquistou a Premier League e chegou à final da Liga dos Campeões, em que foi batido pelo Chelsea, que nesta lista aparece no quarto posto, com 289 pontos, em igualdade com o Flamengo.

Em 2020, também com Abel no comando, o Palmeiras já tinha ficado no segundo lugar, atrás do Bayern Munique.

Apesar de um ano sem títulos, o Benfica aparece no 14.º posto, com 241 pontos, e é o emblema português mais bem colocado, seguido do F. C. Porto, 27.º com 206, e de Sporting e Sporting de Braga, que dividem o 43.º lugar com 180.

Esta lista da IFFHS considera todas as competições disputadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021. O Barcelona é o clube que mais vezes conquistou o estatuto de melhor de mundo, com cinco.