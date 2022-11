Palmeiras de Abel Ferreira é o novo campeão do "Brasileirão"

JN Hoje às 20:56 Facebook

Emblema de São Paulo conquistou o título 'do sofá', aproveitando a derrota do Internacional no terreno do América MG por 1-0. "Verdão" já entra em campo como campeão na madrugada desta quinta-feira frente ao Fortaleza

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, sagrou-se esta quarta-feira vencedor do Brasileirão, principal escalão do futebol brasileiro. Este é o sétimo título nacional da história do conjunto de São Paulo, que tinha vencido o campeonato pela última vez em 2018.

O "verdão" foi campeão sem sequer jogar, aproveitando o deslize do Internacional na casa do América MG, que perdeu por 1-0 com golo de Ale aos 76 minutos e que impossibilita matematicamente o conjunto de Porto Alegre de chegar à primeira posição quando se joga a 34.ª de 38 jornadas.

Abel Ferreira conquista assim o sexto título ao serviço do Palmeiras, depois de ter vencido duas vezes a Libertadores (2020 e 2021) e ter conquista a Recopa (2022), Taça do Brasil (2020) e Campeonato Paulista (2022).

Na madrugada desta quinta-feira (00.30 horas), o Palmeiras enfrenta o Fortaleza já como campeão nacional.