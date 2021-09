Palmeiras, de Abel Ferreira, empata com Atlético Mineiro nas 'meias' da Libertadores

JN/Agências Hoje às 10:43 Facebook

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou a zero, na terça-feira, com o Atlético Mineiro, no jogo da primeira mão da meia-final da Taça Libertadores de futebol.

Em São Paulo, o Palmeiras, campeão em título, não conseguiu ganhar vantagem na eliminatória e viu mesmo o Atlético Mineiro desperdiçar uma grande penalidade ainda na primeira parte, com Hulk, ex-jogador do FC Porto, a falhar, aos 41 minutos.

O jogo da segunda mão da meia-final está agendado para o dia 29 de setembro, em Belo Horizonte.