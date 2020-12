Palmeiras de Abel Ferreira empata com Santos e pode atrasar-se na luta pelo título

JN/Agências Ontem às 22:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O Palmeiras de Abel Ferreira empatou (2-2), este sábado, em casa do Santos na 24.ª jornada do campeonato brasileiro, com as duas equipas a poderem ver as equipas do topo da prova afastarem-se.

Na Vila Belmiro, casa do Santos, os visitados adiantaram-se no marcador, por Pituca, aos 38 minutos.

Sem Abel Ferreira no banco, por estar infetado com o novo coronavírus, o verdão deu a volta ao resultado por Rafael Veiga (55 minutos), na marcação de uma grande penalidade, e Willian (63).

Marinho, aos 71 minutos, fez o golo do empate, numa partida em que o Palmeiras terminou reduzido a 10 unidades, por expulsão de Zé Rafael.

Com este resultado, o Palmeiras segue na quarta posição, com 38 pontos, os mesmos do Santos, que é quinto e tem mais um jogo. O São Paulo, com menos um jogo, lidera, com 44, mais dois do que Atlético Mineiro e Flamengo.