Palmeiras de Abel Ferreira empata na receção ao Flamengo

JN/Agências Ontem às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou, este domingo, em casa com o Flamengo (1-1), em jogo da 23.ª jornada do campeonato brasileiro, e viu a vantagem para o Fluminense ser encurtada para oito pontos.

Depois da vitória do "Flu" com o Coritiba (5-2), a equipa do técnico luso recebeu outro dos candidatos ao título, que se adiantou no marcador ainda na primeira parte, por Victor Hugo, aos 29 minutos, antes de Raphael Veiga, com um remate à entrada da área, aos 66, impor o empate, o primeiro após seis triunfos seguidos para o "verdão".

Contas feitas, a prova é liderada pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, com 49, seguido do Fluminense, que soma 41, e do Flamengo, que caiu para terceiro, com 40.

Quem pode aproveitar o empate de primeiro e terceiro classificados é o Corinthians, treinado por Vítor Pereira, que é quarto com 39 pontos e joga hoje no reduto do 15.º classificado Fortaleza, podendo subir a segundo em caso de vitória.

Já este domingo, o Botafogo, de Luís Castro, somou o terceiro empate seguido, e o quarto jogo consecutivo sem vencer, na visita ao lanterna-vermelha Juventude (2-2), seguindo em 13.º, com 26 pontos.

Com 23 pontos está o Cuiabá, de António Oliveira, que joga ainda hoje na 23.ª ronda do Brasileirão, em casa do Atlético Goianiense, em busca de pontos para se afastar da zona de descida.