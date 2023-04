Palmeiras de Abel Ferreira empata na visita ao Vasco da Gama

JN/Agências Hoje às 22:38 Facebook

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou (2-2), este domingo, na visita ao Vasco da Gama, na segunda jornada do campeonato brasileiro, numa partida em que esteve a perder por 2-0.

No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama adiantou-se no marcador com um golo de Pedro Raul, aos 29 minutos, e ampliou a vantagem aos 40, por Gabriel Pec, com o Palmeiras a reduzir antes do intervalo com um tento de Rafael Navarro, aos 45+1.

Na segunda parte, a equipa orientada pelo técnico luso conseguiu chegar ao empate aos 62 minutos, com um golo de Artur, mas o resultado não sofreu mais alterações.

Com este resultado, o Palmeiras está em terceiro no campeonato, com quatro pontos, os mesmos do Vasco da Gama, que é segundo.