Palmeiras de Abel Ferreira nas meias-finais da Libertadores

O Palmeiras apurou-se esta noite para as meias-finais da Taça Libertadores, competição que venceu em 2020.

A equipa comandada pelo português Abel Ferreira tinha empatado com o São Paulo na primeira mão a um golo, mas na segunda partida venceu por 3-0 com golos de Raphael Veiga, Dudu e Patrick de Paula.

O "verdão" está assim apurado para as meias-finais da competição que venceu em 2020. Nesta fase do torneio irá enfrentar o vencedor da eliminatória entre Atlético Mineiro e River Plate, com os mineiros a jogarem em casa com uma vantagem por 1-0.