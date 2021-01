Palmeiras de Abel Ferreira vence a Libertadores aos 90+9

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:00 Facebook

O Palmeiras venceu (1-0), este sábado, o Santos e conquistou a Taça dos Libertadores no Maracanã, no Rio de Janeiro. Abel Ferreira sucede, assim, a Jorge Jesus e também vence o primeiro título da carreira.

Abel Fernando Moreira Ferreira. Mais um nome português que os brasileiros e a Taça dos Libertadores não vão esquecer. Depois de Jorge Jesus ter levantado o troféu na época passada ao serviço do Flamengo, foi a vez de Abel fazer história, agora pelo Palmeiras.

Num estádio do Maracanã quase vazio - devido à covid-19, entre convidados e trabalhadores estiveram pouco mais de cinco mil pessoas nas bancadas - a emoção foi toda já na segunda parte, mais concretamente no tempo de compensação. Aos 90+6, a bola saiu pela lateral e Cuca, treinador do Santos, segurou a bola. O lateral Marcos Rocha tentou pegar na bola e o técnico caiu, dando início a uma confusão.

Cuca acabou por ser expulso, dirigiu-se para a bancada e, dois minutos depois, surgiu o único golo do encontro. Breno Lopes, que tinha saltado do banco aos 84 minutos para render Gabriel Menino, aproveitou um cruzamento perfeito de Rony e, de cabeça, marcou o golo que daria a glória ao Palmeiras e a Abel Ferreira.

Na quinta final, o verdão voltou a repetir o feito de 1999, então ao comando de Luiz Felipe Scolari, e voltou a levantar a Libertadores.