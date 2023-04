Palmeiras e Botafogo vencem na Taça do Brasil

JN Hoje às 10:53 Facebook

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, venceu o Tombense, por 4-2, na primeira mão da terceira fase da Taça do Brasil, e está perto dos oitavos. O Botafogo, de Luís Castro, ganhou (2-0) no terreno do Ypiranga, já o Coritiba, de António Oliveira, empatou (3-3) com o Sport Recife.

Com três novidades no onze, a partida não começou de feição para o Palmeiras. Frizzo marcou para o adversário, no entanto Gabriel Menino e López conseguiram a reviravolta até ao intervalo. No segundo período, Gómez marcou mas Marcelinho respondeu logo a seguir para o Tombense. Nos descontos, o quarto golo do "Verdão" teve a assinatura de Rafael Navarro.

Aos jornalistas, Abel elogiou o desempenho da equipa. "O adversário fez 1-0, mantivemos a calma, viramos para 3-1, sofremos outro golo, mantivemos a calma, fizemos o 4-2, e com um pouquinho mais de calma o Luis (Guilherme) poderia ter feito o quinto. Falei com ele para continuar a trabalhar que vamos precisar dele. Fizemos um bom jogo, saímos com um vitória que pareceu fácil, mas não foi".

Por seu lado, o Botafogo derrotou o Ypiranga graças a um bis de Eduardo, aos quatro e 81 minutos. "Não chegamos aqui distraídos nem desprevenidos, sabíamos o que íamos encontrar pela frente. Foi uma equipa que nos deu trabalho e que vai continuar a dar nesta eliminatória. É bom estar há sete jogos sem perder. É bom crescermos como equipa, embora estejamos aqui e ali com alguma instabilidade própria de início de temporada", revelou o treinador português, Luís Castro, natural de Vila Real.

Por último, o Coritiba, de António Oliveira, cedeu um empate (3-3) caseiro. A equipa esteve a perder por duas vezes com o Sport mas um hat-trick de Alef Manga foi decisivo. "Não estou satisfeito. Uma equipa que marca três golos e não ganha o jogo... Precisamos de ser mais equilibrados e de ser mais rigorosos defensivamente", salientou, Oliveira.