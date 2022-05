Palmeiras e Flamengo com campanhas históricas na Taça Libertadores

JN Hoje às 10:36 Facebook

O bicampeão ​​​​​​​sul-americano terminou a primeira fase da Taça Libertadores só com vitórias e com o melhor ataque da história da prova, com 25 golos, enquanto o "Mengão" igualou a sua melhor campanha de sempre na fase de grupos, mas com uma diferença de golos mais expressiva.

Com um "hat-trick" de Gustavo Scarpa e um golo de Rony, o Palmeiras goleou o Deportivo Táchira (4-1), da Venezuela, e terminou o grupo A com um registo impressionante.

A equipa comandada por Abel Ferreira venceu os seis jogos que disputou, um feito raro na história da Taça Libertadores, tendo apontado um total de 25 golos, o melhor registo de sempre da competição.

Igualmente histórica foi a caminhada do Flamengo no grupo H, o qual conquistou com cinco vitórias e um empate, números que apenas têm paralelo no ano de 2007.

Porém, esta época, o "Mengão" fechou a fase de grupos com um diferencial de golos melhor (15-6), comparativamente à campanha de 2007 (10-4), registo que reserva a Paulo Sousa um lugar especial na história do clube.

No fecho da primeira fase da prova, o Flamengo derrotou o Sporting de Cristal por 2-1, com golos de Isla e Pedro.

Para o mesmo grupo, os argentinos do Talleres, orientados por Pedro Caixinha, que também se apuraram para a fase seguinte da Libertadores, derrotaram os chilenos do Unviersidad Católica por 1-0, marcou Matías Esquivel.