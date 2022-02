Palmeiras empata Athletico Paranaense na primeira mão da Supertaça sul-americana

JN/Agências Hoje às 07:51 Facebook

Um penálti apontado por Raphael Veiga, aos 90+7 minutos, valeu na quarta-feira ao Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, um empate 2-2 no reduto do Athletico Paranaense, na primeira mão da Supertaça sul-americana de futebol.

Depois de uma falta na área de Marcinho sobre Wesley, aos 90+4 minutos, o médio do "verdão" não "tremeu" perante Santos e conquistou um importante empate para os vencedores das duas últimas edições da Taça Libertadores.

A formação de São Paulo já tinha recuperado de uma primeira desvantagem, quando, aos 28 minutos, Jaison aproveitou um ressalto na área, depois de um primeiro remate de Dudu, e bateu pela primeira vez o guarda-redes do conjunto de Curitiba.

Os anfitriões, que na época passada foram orientados por António Oliveira, atual treinador do Benfica B, marcaram primeiro, aos 19 minutos, pelo uruguaio David Terans, a encostar um desvio de cabeça de Pedro Henrique, após canto de Abner.

Já na segunda parte, aos 76 minutos, nove após entrar em campo, o internacional ucraniano Marlos, em estreia, depois de se transferir do Shakhtar Donetsk (2014/15 a 2021/22), deu uma segunda vantagem aos anfitriões, ao receber na área sobre a direita, fletir para o centro e bater Weverton.

O Palmeiras e o Athletico Paranaense nunca venceram a prova, sendo que, na época passada, o conjunto de Abel Ferreira perdeu para os argentinos do Defensa y Justicia (2-1 fora e 1-2 em casa, após prolongamento, seguido de 3-4 nos penáltis).

A segunda mão da Supertaça sul-americana realiza-se na próxima quarta-feira (02 de março), no estádio Allianz Park, em São Paulo, a partir das 21:30 locais (00:30 de 03 de março em Lisboa).