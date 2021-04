Palmeiras perde no Paulistão e fica mais longe da fase final

JN/Agências Hoje às 10:42 Facebook

O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu na quinta-feira à noite com o Inter Limeira, por 1-0, em jogo do campeonato paulista de futebol, em que a equipa não teve em campo nenhum defesa de raiz.

"Temos Kuscevic lesionado, o Alan lesionado. Hoje lesionou-se mais um, o Wesley, temos o Veron, lesionado, o Lucas Lima, lesionado. Foi por isso. O Luan, Gómez e Renan jogaram 90 minutos há dois dias", explicou Abel Ferreira.

No jogo, a contar para o Paulistão, o Palmeiras sofreu a terceira derrota em nove jogos, com Bruno Xavier a fazer o único golo do encontro, aos 90+4, num momento em que a equipa de Abel é terceira no grupo C, a três jornadas do final, e quando passam as duas primeiras ao play off final.

Com seis pontos de atraso para o segundo, o Novorizontino, Abel admitiu na conferência de imprensa após o jogo que os jogadores da formação, com mais oportunidades neste campeonato, têm de "jogar, errar", mas que todos, experientes ou mais jovens, representam o Palmeiras e querem ganhar.

"Eu e a direção tivemos uma conversa muito séria em relação a este campeonato, e acho que apenas hoje estou a assumir isso, que é uma competição única e exclusivamente para dar oportunidade aos mais novos, mas sempre que joga, é o Palmeiras", justificou, acrescentando que a equipa está a pagar uma fatura cara na competição, que lhe tira energia.