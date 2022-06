Palmeiras perdia aos 90, mas foi a tempo da reviravolta

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 10:46 Facebook

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na madrugada desta terça-feira, o São Paulo (1-2), em jogo da 13.ª jornada do Brasileirão.

A jogar em casa foi o São Paulo a começar melhor. Logo aos 17 minutos, Patrick abriu o marcador e deixou os adeptos eufóricos. Só que o Palmeiras de Abel Ferreira é conhecido precisamente por nunca desistir e o jogo da 13.ª jornada estava longe da decisão final.

Já nos descontos, Gustavo Gómez igualou o encontro (90+1) e, cinco minutos depois, o também central Murilo deu o golpe fatal no São Paulo.

Com este resultado, o Palmeiras reassume a liderança isolada do Brasdileirão, com 28 pontos, mais três que o Corinthians treinado por Vítor Pereira, que soma 25. O Botafogo, de Luís Castro, é 7.º, enquanto o Cuiabá, de António Oliveira, continua em zona de despromoção (18.º).