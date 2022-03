Palmeiras quer renovar com Abel Ferreira e avança com proposta

A imprensa brasileira avançou, esta segunda-feira, que o Palmeiras quer manter a continuidade do treinador português no comando técnico e, por isso, já preparou uma proposta.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras válido até dezembro mas o "verdão" pretende garantir já a continuidade do técnico. Por isso, a "Gazeta Esportiva" avança esta segunda-feira que o clube brasileiro já apresentou uma nova proposta para que o português se mantenha no Brasil. No entanto, convencer o técnico não promete ser tarefa fácil, já que a mesma publicação afirma que Abel já rejeitou, pelo menos, uma proposta há umas semanas.

O Palmeiras deseja a continuidade do técnico por, pelo menos, mais três épocas e, para o convencer, não se importa de aumentar não só o salário, como ainda os prémios por conquistas de títulos. No entanto, segundo a "Gazeta Desportiva", Abel Ferreira pretende esperar até ao final da época para tomar uma decisão.

Técnico fala do interesse do Benfica

Recentemente, também no Brasil, foi noticiado que o Benfica está interessado na contratação do técnico e, também por isso, Abel Ferreira ainda não tomou qualquer decisão em relação ao futuro. Ainda assim, o treinador terá, segundo a mesma publicação, falado do interesse dos encarnados ao Palmeiras. "Desde que chegou ao Alviverde, o treinador foi transparente em todos os momentos na sua relação com o clube", pode ler-se .

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em 2020 e conquistou, entre outros títulos, duas Taça da Libertadores. Ao todo, o treinador português, que já passou por clubes como Braga e PAOK, já conseguiu 66 vitórias em 121 jogos.