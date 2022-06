Palmeiras recupera liderança em jogo marcado por violência entre adeptos

JN/Agências Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, bateu o sétimo classificado, Coritiba, por 2-0, na 11.ª jornada. Encontro foi interrompido na segunda parte devido à utilização, pela polícia, de gás pimenta para repelir confrontos entre adeptos.

Dudu inaugurou o marcador, aos 23 minutos, e Rony aumentou a vantagem visitante, aos 63 minutos, sofrendo depois uma entrada dura que valeu a expulsão do adversário, Thonny Anderson, após o árbitro verificar as imagens do lance.

O encontro ficou ainda marcado por cenas de violência entre adeptos dos dois clubes nas imediações do estádio do Coritiba e por uma interrupção de seis minutos, no início da segunda parte, devido à utilização de gás pimenta por parte da polícia para dispersar os agressores.

Várias pessoas, muitas delas crianças e jovens, foram retiradas das bancadas para serem assistidas pelas equipas de emergência médica. No relvado, alguns jogadores sentiram dificuldade em respirar e irritação nos olhos, obrigando o árbitro a parar o jogo.

"Para mim, futebol é alegria. Ele tem que unir as pessoas, não pode ser um meio de ódio. Os adeptos têm que entender que existe a vitória, a derrota e o empate. Não há nenhuma equipa que vença sempre ou que perca sempre", reagiu Abel Ferreira, após a partida.

O "verdão" lidera a tabela, com 22 pontos, mais um do que o Corinthians, orientado pelo luso Vítor Pereira, que venceu, no sábado, o penúltimo classificado, Juventude, por 2-0.