Palmeiras vence no Paraguai e fica perto dos oitavos da Libertadores

JN/Agências Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na visita ao Cerro Porteño, por 3-0, e está a um empate de se apurar para os oitavos de final da Taça dos Libertadores.

Em Assunção, a equipa brasileira teve caminho aberto para a vitória, face à expulsão do lateral Baez Corradi, ainda nos primeiros 15 minutos, e antes do intervalo já vencia por 1-0, com um golo de Artur, aos 25 minutos.

Na segunda metade, o Palmeiras dilatou a vantagem novamente por Artur, aos 58 minutos, e Rony fez o terceiro golo, aos 68, num jogo em que o Palmeiras também acabou com menos um, por expulsão de Richard Rios, aos 77 minutos.

PUB

A vitória deixa o Palmeiras com nove pontos, os mesmos do Bolívar, ambos na liderança do Grupo C da Libertadores, enquanto Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño têm ambos três, a duas jornadas do final.

"O jogo ficou a nosso favor depois da expulsão deles. Era um jogo que se previa difícil. Com mais um, acho que podíamos ter resolvido na primeira parte. (...) Foi uma vitória justa, mas facilitada pela expulsão", analisou no final o treinador português.

Abel Ferreira conquistou a Taça dos Libertadores com o Palmeiras em 2020 e 2021, e o Brasileirão na última época.

O triunfo permitiu ainda a Abel Ferreira igualar o registo de Luiz Felipe Scolari de 23 vitórias na Taça Libertadores pelo Palmeiras.