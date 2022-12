Palmeiras vende jovem Endrick ao Real Madrid

Endrick, jovem promissor do Palmeiras, vai mudar-se para o Real Madrid, mas fica no campeão brasileiro, até 2024. A transferência, já oficializada, poderá rondar os 70 milhões de euros.

O Real Madrid oficializou, nesta quinta-feira, a contratação de Endrick. No entanto, o jovem avançado só se mudará para Espanha em julho de 2024, dado que tem 16 anos e só nessa altura antigirá a maioridade.



O jovem brasileiro, conhecido por "miúdo maravilha", assinou um contrato válido até 2027, mas o Real Madrid passa a deter ainda uma cláusula opção de prolongamento do contrato por mais três anos. Se esta opção for ativado, Endrick jogará nos merengues até 2030.

Não foram divulgados os montantes envolvidos na transferência, mas a Imprensa brasileira adianta que a operação deverá ter ficado fechada por cerca de 70 milhões de euros.

Endrick Felipe Moreira de Sousa, natural de Brasília, tinha contrato com o Palmeiras até 2025. O Verdão, de resto, foi o único clube que até aqui representou, desde as categorias de base, como se diz no Brasil.

A promessa brasileira teve este ano a alternativa na equipa principal do Palmeiras, sob o comando do técnico português Abel Ferreira, tendo atuado em sete jogos e apontado três golos.

O jogador visitará Madrid nos próximos dias e conhecerá as instalações do emblema espanhol, anunciou ainda o Real Madrid.