Palmeiras volta à carga por Tabata

A primeira proposta do Palmeiras, de três milhões de euros mais dois por objetivos, para a compra de Bruno ​​​​​​​Tabata foi recusada pela SAD leonina, mas o clube brasileiro deverá apresentar, a breve prazo, uma oferta superior.

Segundo relatos da imprensa canarinha, o "Verdão" tem pressa em fechar o acordo e admite chegar às pretensões do Sporting, que apontam para um valor de seis milhões.

O treinador português Abel Ferreira é adepto das qualidades do médio brasileiro, de 25 anos, e considera que o jogador encaixa bem no Palmeiras. O futebolista, que não é primeira opção no conjunto de Ruben Amorim, vê também com bons olhos a possibilidade de regressar ao Brasil.