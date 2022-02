Pancadaria em jogo de juniores da AF Santarém

JN Hoje às 12:00 Facebook

O jogo entre o Torres Novas e o Marinhais, no escalão de juniores, referente ao Campeonato Distrital da Segunda Divisão da AF de Santarém, terminou no passado sábado, com jogadores de ambas as equipas envolvidos numa verdadeira batalha campal.

Embate recheado de emoção dentro de campo e a terminar da pior forma. Este tem sido, infelizmente, um cenário muitas e demasiadas vezes repetido no futebol português e que, no passado sábado, em Torres Novas, voltou a ter mais um episódio lamentável.

Depois de um quarto de hora final verdadeiramente frenético, em que o Marinhais conseguiu dar a cambalhota ao marcador - recuperou de uma desvantagem de 2-1 - os ânimos aqueceram ao ponto de os jogadores se envolverem numa verdadeira batalha campal. Nas imagens podem ver-se vários adeptos a invadir o terreno de jogo de forma a apaziguar a situação.

O encontro, que terminou com o resultado de 2-3, teve quatro expulsões por acumulação de amarelos, sendo que após o apito final o árbitro ainda se viu obrigado a exibir mais dois cartões vermelhos.

