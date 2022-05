Pancadaria leva árbitro a acabar jogo de futebol em Turiz

Desacatos na bancada entre adeptos no jogo de futebol, do campeonato do Inatel, entre a Associação Desportiva de Turiz, Vila Verde e o Inter de Fradelos, de Braga, obrigaram, na tarde de sábado, o árbitro a pôr fim ao jogo, aos 65 minutos.

A pancadaria obrigou a GNR local a intervir, dispersando os intervenientes, e recolhendo dados e depoimentos dos adeptos envolvidos e de testemunhas oculares.

Fonte policial disse ao JN que os confrontos, que se estenderam ao relvado, começaram numa altura em que se registava um empate a uma bola, resultado que servia os interesse do Turiz que assim seria campeão do Inatel.