Pandemia faz Mathieu mudar de ideias em relaçao ao fim da carreira

O central do Sporting pensava em terminar a carreira esta época mas a pandemia de Covid-19, que obrigou à paragem das competições, fez o francês de 36 anos mudar de ideias.

Em declarações ao jornal francês "L'Équipe", Mathieu, a lidar com uma lesão no tendão de Aquiles, garantiu que quer continuar a jogar pelo menos por mais um ano e, assim, terminar a carreira nos relvados: "Seria uma pena acabar o meu percurso desta forma, sem competir. Seria uma pena acabar assim, principalmente se o campeonato não retomar", começou por dizer.

"Sinto muito menos dor no tendão de Aquiles e sinto-me capaz de continuar por mais um ano. Este período de descanso forçado ainda me faz bem fisicamente. Tenho muito menos dores no tendão. Agora, também vai depender das oportunidades que terei", acrescentou.

Mathieu chegou ao Sporting em 2017/18, vindo do Barcelona. Com a camisola dos leões, com quem tem contrato até ao final da época, o central disputou 104 jogos e marcou sete golos.