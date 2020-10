Panenka internado em estado grave após teste positivo à covid-19

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Antigo futebolista está internado em estado grave num hospital na República Checa depois de ter testado positivo ao novo coronavírus.

Antonín Panenka, de 71 anos, está nos cuidados intensivos "em estado grave".

"Antonín Panenka estava hoje em estado grave e foi transportado para o hospital, onde está ligado aos aparelhos. Não comentaremos, ainda, mais sobre a sua condição. A infeção por coronavírus foi confirmada em Antonín Panenka há algum tempo. Este é o teste atual", publicou no Twitter o Bohemians, clube no qual Panenka é presidente honorário.

O ex-médio checo ficou conhecido pela forma como marcou um penálti na final do Europeu de 1976, frente à RFA, no desempate por grandes penalidades. Panenka tornou-se o herói do país ao conduzir a Checoslováquia à conquista do seu único grande título de seleções.