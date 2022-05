Pantera apresenta autocarro remodelado para a formação

O Boavista apresentou o autocarro remodelado para a formação, numa cerimónia que contou com a presença de Luís Santos, João Gonçalves, Fran, Tiago Morais e Pedro Malheiro, jogadores da equipa principal formados no clube. O renovado meio de transporte pode ter uma estreia em grande, pois a equipa de juniores dos axadrezados desloca-se ao terreno do Casa Pia, no sábado (19 horas), para disputar o play-off de campeão.

À margem da apresentação do autocarro Pedro Malheiro, jogador da equipa principal formado no Boavista, falou da importância da chegada de Petit, a meio da época, para a equipa já ter garantido a permanência a duas jornadas do final da Liga.

"O Petit é um treinador que conhece muito bem o clube, já passou nesta casa como jogador e ajudou-nos a perceber o que é a mística deste emblema. Além disso foi fundamental a unir o grupo", revelou o defesa.

Malheiro prolongou recentemente o vínculo com o Boavista até 2025 e tem, gradualmente, ganho mais preponderância na equipa principal. Segundo o lateral direito o segredo desta evolução foi o trabalho e sente-se "muito feliz" por ter "agarrado a oportunidade". Quanto à próxima temporada o objetivo é "fazer melhor" do que em 2021/22.

"Quem está neste clube tem sempre de ter ambição de querer fazer mais. O nosso foco está sempre no próximo jogo, não pensamos o que podemos fazer a longo prazo. Mas claro que o objetivo é sempre fazer melhor", concluiu o jogador de 21 anos.

Pedro Malheiro chegou ao Boavista em 2017/18 e passou por vários patamares até se estrear pela equipa principal este ano. Em 2021/22 conta com 16 jogos, sem ter ainda conseguido celebrar o tão desejado primeiro golo.