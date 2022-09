Pantera de garras afiadas para o futuro

João Filipe Brandão Hoje às 19:27 Facebook

O Boavista recebeu a União de Leiria, em jogo treino no campo de treinos do Bessa, e goleou o conjunto da Liga 3, por 4-0.

Depois do triunfo caseiro sobre o Sporting, a equipa de Petit voltou a demonstrar-se a um bom nível com outra vitória, esta mais folgada e com boas indicações para o que aí vem após as paragens para a seleção.

Dos quatro golos, o destaque vai para o de Salvador Agra que se apresentou em grande forma ao desferir um belo remate ao ângulo da baliza da turma de Leiria. O Leiria não conseguiu apresentar argumentos para a pressão boavisteira que predominou em campo tanto nesse aspeto como na posse de bola. Aliás o primeiro remate do conjunto orientado por Vasco Botelho da Costa foi feito apenas na segunda metade de jogo.